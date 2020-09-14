Новая версия Барби поступит в продажу ко Дню мёртвых

https://static.news.ru/photo/12bfa9bc-f68a-11ea-a193-fa163e074e61_660.jpg Фото: barbie/instagram.com

Компания Mattel создала новую куклу Барби, посвящённую на этот раз празднику памяти умерших, который традиционно отмечают в Мексике, Гватемале, Никарагуа и других странах.

Барби празднует освящённую веками традицию #DiaDeMuertos с новой коллекционной куклой, чтящей символы и ритуалы праздника, — отмечается в официальном аккаунте Барби в Instagram.

Версия новой куклы получила название Barbie Día De Muertos. La Catarina. Её лицо раскрашено в типичном стиле calavera, что в переводе с испанского означает «череп». Наряд Барби представляет собой кружевное традиционное платье. В 2019 году вышла первая такая кукла, а её создатель Хавьер Меабе надеется, что La Catarina сможет привлечь больше внимания к традиционному празднику.

Первая Барби была выпущена в 1959 году в США в штате Висконсин. Её создатели — Рут и Эллиот Хэндлеры. Полное имя Барби — Бaрбара Миллисент Рoбертс. За время, прошедшее после появления куклы, было создано большое количество её разновидностей и аксессуаров к ним.

Как писал NEWS.ru, врач Минздрава считает куклу Барби виновницей болезни почек.