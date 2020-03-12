https://static.news.ru/photo/518fa606-64fe-11ea-ae9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред правительства Виктория Абрамченко поручила сформировать новую рабочую группу для обсуждения вопроса о расширенной ответственности производителей за утилизацию отходов.

В группу войдут представители Минприроды, ППК РЭО, Росприроднадзора, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минфина, ФАС, ФНС, ФТС и бизнес-объединений. Им необходимо проанализировать инициативы власти и бизнеса, чтобы подготовить отраслевой документ, обеспечивающий экономически выгодную модель для всех. Это касается обычных граждан, участников потребительского рынка, переработчиков вторсырья и региональных операторов.

Законопроект был внесён на рассмотрение правительства 10 марта. Предложение подготовило Минприроды. Оно включает ряд вариантов утилизации мусора и нормы данной процедуры.

По словам Абрамченко, создание и реализация фактической стратегии обращения с отходами и их использования позволит успешно перейти на экономику замкнутого цикла, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что Минприроды предложило обнулить тарифы для населения на вывоз раздельно собранных отходов. Таким образом, ведомство доработало концепцию расширенной ответственности производителя.