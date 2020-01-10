Специальная комиссия Российской кинологической федерации признала карельскую лайку новой породой собак. Её отделили от финских шпицев, к которым этих животных относили ранее.
Внешне они крайне схожи и зачастую найти различия может только специалист. Например, карельские лайки обычно имеют ярко-рыжий окрас шерсти и обладают хорошей выносливостью и высокой физической активностью. Лайки относятся к охотничьей породе, а шпицы же больше считаются декоративными собаками,
Согласно данным опроса Левада-Центра, около 30% россиян держат дома собаку. За последний год в России самой популярной породой оказался немецкий шпиц. Для сравнения: 10 лет назад эти собаки находились на восьмом месте рейтинга популярности. На втором месте расположились чихуа-хуа, 10 лет назад они занимали четвёртое место в рейтинге. Йоркширский терьер в этом году «сдал позиции», он оказался на третьем месте. Но 10 лет назад именно эта порода была у россиян самой любимой, писал NEWS.ru.
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