«Новая новгородская газета» объявила о своем закрытии из-за цензуры

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Главный редактор «Новой новгородской газеты» Сергей Брутман объявил о закрытии издания на фоне цензуры. В своем последнем обращении на сайте газеты он заявил, что журналистам запретили говорить о «самой острой, самой важной теме». Издание проработало более 23 лет.

Сегодня перед независимыми журналистами встала и другая проблема, более важная, чем финансовая: свободное слово российских СМИ запрещено и карается. О самой важной, самой острой теме нельзя говорить, нельзя осмысливать то, что кардинально переворачивает нашу жизнь. И частокол ограничений растет постоянно. На этом фоне незапретные пока темы ведут к беспрецедентному обмельчанию прессы. Или же к репрессиям по отношению к авторам, — написал Брутман.

При этом он рассказал, что некоторые авторы издания продолжат писать материалы в рамках интернет-журнала «Портал 53». Брутман пообещал, что журналисты сохранят ценности «Новой новгородской газеты».

Ранее Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у «Новой газеты» лицензию электронного СМИ. Основанием для иска стало упоминание изданием в своих материалах двух организаций без маркировки, что они являются иностранными агентами. Главный редактор «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов объяснил, что первое нарушение было формальным, носило технический и неумышленный характер и после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировку не указали, так как на тот момент суд исключил организацию из списка иностранных агентов.

До этого Басманный суд Москвы аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты». По данным издания, претензии суда сводились к тому, что газета не издавалась больше года, хотя ее сотрудники предоставили номера, выпущенные этим летом.