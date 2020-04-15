«Новая газета» заблокировала статью о коронавирусе в Чечне

https://static.news.ru/photo/64031938-7f4f-11ea-8603-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/dondelord-2479891

Статья «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора была заблокирована. Об этом сообщил главный редактор издания Дмитрий Муратов.

Он отметил, что в самом ведомстве сослались на предписание Генпрокуратуры, где статью охарактеризовали как недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений.

Выполняя распоряжение Роскомнадзора, мы скрываем этот материал и обращаемся с запросом в Генпрокуратуру с тем, чтобы нам объяснили, на каком основании выдано это предписание, — цитирует Муратова «Интерфакс».

Он добавил, что решение Генпрокуратуры будет оспорено, как только ведомство даст разъяснения. Кроме того, заявление редакции относительно этой ситуации появится на сайте в рубрике «Выбор редакции» под заголовком «Выбор НЕ редакции».

Как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил ФСБ в бездействии из-за якобы развязывания «античеченской травли» «Новой газетой». По его мнению, спецслужбы должны отслеживать, кто, как и через какие каналы финансирует «потенциальных диверсантов», к которым он причислил сотрудников издания.