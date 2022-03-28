«Новая газета» объявила о приостановке работы

«Новая газета» приняла решение о приостановке работы до окончания специальной операции на территории Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова, добавив, что издание получило два предупреждения от Роскомнадзора.

После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания «специальной операции на территории Украины», — говорится в сообщении издания.

Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес 22 марта. Оно также было cвязано с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. В Роскомнадзоре пояснили, что «Новая газета» таким образом нарушила статью 4 Закона РФ «О средствах массовой информации».

Причиной стало отсутствие маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом. Несколько предупреждений в течение года грозят отзывом лицензии СМИ.