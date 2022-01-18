«Новая газета» и её главред были оштрафованы на 44 тысячи рублей

За отсутствие маркировки запрещенной организаци на 44 тысячи рублей оштрафована «Новая газета» и её главный редактор лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. Такое решение вынес мировой судья Москвы, сообщает «Интерфакс».

Постановлениями суда «Новой газете» назначен штраф в 40 тысяч рублей, главному редактору издания Дмитрию Муратову - четыре тысяч рублей, — цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что 14 января суд признал Мyратова и «Новую газету» виновными в правонарушении по ч.2 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение информации об общественном объединении или иной oрганизации, включённых в опубликованный перечень общественных и рeлигиозных объединений, в отношении которых судом принято вcтупившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, бeз указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена).

Награждение лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год состоялось в Осло 10 декабря. Дипломы и медали получили Муратов и филлипинская журналистка Мария Ресса. Муратов первым в истории России получил этот приз. До него премию присуждали во времена СССР.

Ранее Муратов пожаловался президенту России Владимиру Путину на закон об иностранных агентах. По его словам, закон касается не только десятков журналистов и правозащитников, включённых в реестр иноагентов, но и «сотен, тысяч, миллионов людей», которые читали этих журналистов.