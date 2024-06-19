«Новая дипломатия»: Марков оценил коммюнике по Украине Марков: живых подписей под коммюнике никто не ставил

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Участники пленарного заседания Саммита по вопросам мира в Украине

Под коммюнике саммите по Украине в Швейцарии, оказывается, не было реальных подписей, пишет политолог Сергей Марков. По его словам, это образец «новой дипломатии»: такой «живой документ» может изменить задним числом, как хочется.

Оказывается, физически подписей под Декларацией нет вообще. МИД Швейцарии назвал Декларацию «живым документом»: то есть никто ее не подписывал вообще, а просто устно сказали. И кто еще хочет - может позвонить в МИД Швейцарии и сказать, что он тоже «подписывает». Это вот «новая дипломатия»: «живые документы». То есть дипломатические фантомы, — написал он.

Ранее независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич заявил, что На состоявшемся саммите по Украине, который прошел в Швейцарии, страны — участницы мероприятия не смогли сформировать международную коалициювокруг ультиматума президента республики Владимира Зеленского России. Вместо этого, по его словам, коммюнике мероприятия представляет собой лишь общие слова про верность международному праву. Изначально в списке поддержавших документ стран было 80 из 91 участника. Однако позднее это количество начало сокращаться.

Ранее Ватикан объяснил, почему не подписал итоговый документ саммита в Швейцарии. Госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что государство поддержало выводы конференции, но воздержался от коммюнике в связи с практикой неподписания совместных деклараций, а также в соответствии с полномочиями наблюдателя.