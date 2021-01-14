Новак: Россия примет климатическую стратегию в 2021 году

https://static.news.ru/photo/79415f9e-566d-11eb-98b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Россия утвердит климатическую стратегию уже в этом году. Правительство занимается этим вопросом. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, выступая на энергетической сессии Гайдаровского форума.

Новак напомнил, что Россия является участником Парижского соглашения по климату. Кроме того, в 2020 году президент Владимир Путин подписал указ о сокращении углеродных выбросов в атмосферу.

По словам вице-премьера, российская методика учёта выбросов будет усовершенствована с учётом поглощения СО2 лесами. При этом программы энергосбережения должны реализовываться в каждом секторе экономики, считает Новак.

В декабре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров различных стран объявить чрезвычайное положение в связи с ухудшением климатической ситуации. Гутерриш заявил, что страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, не исполняют взятые на себя обязательства по охране окружающей среды. Он отметил негативные климатические изменения: концентрация диоксида углерода выросла до максимальных за всю историю значений, а средняя температура на Земле выросла на 1,2 градуса по сравнению с показателями до промышленной революции, писал NEWS.ru.

В ООН предупредили, что страны мира должны приступить к экономическому восстановлению, включающему в себя решительные меры по обезуглероживанию экономики. В частности, докладчики призвали придерживаться «зелёных» показателей при экономическом восстановлении, и тогда уровни выбросов парниковых газов могут сократиться на 25% к 2030 году.