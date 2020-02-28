Александр Новак Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство энергетики разрабатывает единую концепцию газификации регионов. Это позволит существенно увеличить объёмы газификации регионов в ближайшие десять лет, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Об этом он сообщил на совещании «Развитие газификации в Челябинской области» в ходе рабочего визита в регион.

Министр подчеркнул, что в его ведомстве есть понимание, «что делать в целом по стране, как обеспечить газификацию».

Сейчас в стране в среднем 69,5%, а уровень, который мы должны достигнуть — 83,5%, — цитирует Новака ТАСС.

Он пояснил, что такой объём позволит полностью закрыть потребность страны в газификации. Оставшиеся регионы — это те, где «есть котельные, работающие на угле и других источниках топлива».

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ускорить газификацию страны. Она напомнила, что множество россиян «топят дровами, углём, чем угодно, как сто лет назад».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях