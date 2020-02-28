https://static.news.ru/photo/7b91c616-5a2f-11ea-ac2e-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство энергетики разрабатывает единую концепцию газификации регионов. Это позволит существенно увеличить объёмы газификации регионов в ближайшие десять лет, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Об этом он сообщил на совещании «Развитие газификации в Челябинской области» в ходе рабочего визита в регион.

Министр подчеркнул, что в его ведомстве есть понимание, «что делать в целом по стране, как обеспечить газификацию».

Сейчас в стране в среднем 69,5%, а уровень, который мы должны достигнуть — 83,5%, — цитирует Новака ТАСС.

Он пояснил, что такой объём позволит полностью закрыть потребность страны в газификации. Оставшиеся регионы — это те, где «есть котельные, работающие на угле и других источниках топлива».

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ускорить газификацию страны. Она напомнила, что множество россиян «топят дровами, углём, чем угодно, как сто лет назад».