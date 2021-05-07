Новак назвал сроки завершения программы ускоренной газификации

https://static.news.ru/photo/b0061796-afdb-11eb-b55c-96000091f725_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Александр Новак в беседе с РБК назвал сроки завершения программы ускоренной газификации. Все работы закончатся до 2023 года.

По его словам, доведение до участка будет бесплатным вне зависимости от площади дома.

Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объёме до 2023 года, — уточнил он.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что работы по подключению домов к газопроводу будут проводиться бесплатно, независимо от площади жилья. Что касается сроков, то газ в газифицированных населённых пунктах проведут до участков за два года. По его словам, для этого потребуются законодательные изменения, над которыми фракция уже завершает работу.

На бесплатное подключение могут рассчитывать россияне, чей участок находится от газопровода на расстоянии не более чем 200 метров. Площадь дома критерием для подключения к газопроводу не является. А вот проведение газа внутри участка потребитель в любом случае будет оплачивать самостоятельно.