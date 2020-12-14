Нотариусы заработают онлайн с нового года

https://static.news.ru/photo/e1401c7c-3e83-11eb-8d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Услуги нотариуса можно будет получить онлайн с 1 января следующего года. По интернету можно будет открыть наследственное дело, заверить перевод, получить надпись по взысканию задолженности.

Проект постановления подготовлен Минэкономразвития. Действовать нотариус будет через портал госуслуг, пишут «Известия». Благодаря такому нововведению, населению станет доступнее целый перечень сервисов.

Новые правила позволят снизить издержки для органов власти, так как взаимодействие с людьми целиком перейдёт в онлайн. Предполагается, что через госуслуги можно будет подавать жалобу, ходатайство или заявление по исполнительному производству. также можно будет вносить изменения в национальный реестр в области строительства, архитектурного проектирования, инженерных изысканий, получать сведения о личной электронной книжке волонтёра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин высказался в поддержку продления действия скидки в 30% на оплату пошлин через портал госуслуг. Продлить срок действия скидки и беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг предложила депутат Государственной думы от Чувашии Алёна Аршинова.