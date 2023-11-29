Россияне стали чаще проверять доверенности на недвижимость ФНП: россияне стали в 3,5 раза чаще проверять доверенности на недвижимость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сообщила Федеральная нотариальная палата (ФНП), россияне в последние пять лет стали в 3,5 раза чаще проверять доверенности на недвижимость, передает ТАСС. Об этом свидетельствуют база электронного реестра Единой информационной системы нотариата, согласно которой только за неполный 2023 год к бесплатному сервису проверки доверенностей ФНП зафиксировано свыше 2,7 млн запросов.

В палате сообщили, что к этому привел расцвет телефонного мошенничества. В новых схемах наличие нотариальной доверенности позволяет аферистам выманить деньги жертвы.

Только за неполный 2023 год к бесплатному сервису проверки доверенностей ФНП зафиксировано свыше 2,7 млн запросов. Это сопоставимо с показателем прошлого года и в 3,5 раза больше, чем было за аналогичный период 2018 года, — рассказали агентству в ФНП.

Ранее мошенники обманули одного из автодилеров в Нижнем Новгороде, они присвоили четыре китайских кроссовера общей стоимостью 17 млн рублей. Сначала в автосалон поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей отдела закупок Московского метрополитена. Она оформила заявку на приобретение четырех автомобилей: Haval F7 и F7x, а также Geely Mоnjaro и Exceed VX. Эвакуаторы приехали за автомобилями 31 октября. Приехавший покупатель показал подделанную генеральную доверенность от Московского метрополитена и забрал автомобили без оплаты.