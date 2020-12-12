Нотариус рассказала, как защитить квартиру при сдаче её в аренду

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Арендодатель, как и арендатор квартиры, при оформлении договора должны его тщательно изучить, рассказала член комиссии Московской городской нотариальной палаты по повышению профессиональной подготовки нотариусов Наталия Сергеева.

«Квартиранты»-мошенники могут подменить один договор другим и вместо договора аренды собственник рискует, не глядя, подписать договор купли-продажи или, например, договор ренты, если арендодатель — пожилой человек, передаёт ПРАЙМ.

Иногда аферисты даже могут запутать собственника и внушить ему, что договор дарения недвижимости ни к чему не обязывает и его можно в любой момент аннулировать.

Кроме того, нотариус советует не искажать в договоре настоящие условия аренды, например, не занижать размер арендной платы. Стоит обратить внимание и на другие заведомо невыгодные для арендодателя условия договора, например, возможность субаренды. Порой собственника пытаются убедить и вовсе не оформлять договор, якобы, для того, чтобы он избежал уплаты налогов и обвинения в незаконном доходе.

Во всех этих случаях собственнику будет крайне сложно впоследствии доказать, что он рассчитывал совершенно на другой исход событий и был введён в заблуждение второй стороной — ведь на документе будет стоять его подпись, — объяснила Сергеева.

Чтобы защитить себя от рисков при сдаче квартиры нотариус советует обращаться к независимым профессионалам в сфере юриспруденции. Если договор заключён у нотариуса, позже можно будет воспользоваться исполнительной надписью.

Она поможет, если плательщик уклоняется от своих обязанностей, и позволит обратиться за взысканием долга напрямую к судебным приставам. То есть тратить деньги и время на суды арендодателю не придётся, — резюмировала эксперт.

Как писал NEWS.ru, вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил, что россияне, взявшие ипотеку на волне ажиотажного спрос на жильё, в очень обозримом будущем могут столкнуться с финансовыми трудностями. По его словам, таким соотечественникам «придётся испить горькую чашу буквально через один-два года». Эксперт считает, что нельзя необдуманно поддаваться на «эмоциональные провокации и эмоциональные тренды», следует оценивать свои возможности.