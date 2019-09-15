https://static.news.ru/photo/d01fe7d0-d771-11e9-81d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mtur.rk.gov.ru

Общественный деятель из Норвегии Хенрик Вебер презентует в Крыму первую изданную в Европе книгу о событиях на полуострове.

В издание «Наш Крым» вошли рассказы Вебера о его визитах в регион, встречах с политиками и с населением. По словам председателя комитета по межнациональным отношениям крымского парламента, главы национальной автономии немцев Юрия Гемпеля, ситуация в книге описана объективно, передаёт ТАСС .

В Европе она рекламируется в соцсетях, и заказы на продажу уже формируются. Кроме того, эта книга будет представлена и на книжных ярмарках в ФРГ. Есть идеи издать ее на английском и русском языках, — рассказал чиновник.

Делегация общественников пробудет в Крыму с 29 сентября по 6 октября, в её состав вошли представители общественных организаций Бельгии, Норвегии, Нидерландов, ФРГ и США.

Как писал News.ru ранее, поездка в Крым стала незабываемым впечатлением для американской делегации, которая прибыла на полуостров с ознакомительным визитом. Об этом заявил член общественного Центра гражданских инициатив США Джеффри Робинсон. Он заявил, что этот регион по праву может считаться самым красивым местом в мире.