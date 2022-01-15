Норвежцы признали «ненавистную русскую» горбушу деликатесом

Норвежские эксперты и кулинары признали, что ошибались в оценках «захватнической» русской горбуши, и назвали её суперфудом, который способен принести большую прибыль стране, сообщает телеканал NRK. Учёные исследовали качество горбуши в норвежских водах и пришли к выводу, что она может стать источником заработка для местного населения.

Горбуша — превосходная рыба, можно сказать, суперфуд. Она больше похожа на сёмгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося, — рассказали в научно-исследовательском институте пищевых продуктов Nofim.

Норвежские эксперты полагают, что из-за короткого жизненного цикла в рыбе скапливается меньше вредных веществ.

Горбуша может стать ценным ресурсом для создания рабочих мест и экономической выгоды, — отмечают специалисты.

В большинстве стран мира, в том числе и в России, горбуша является ценной промысловой рыбой. Однако в Норвегии рыба считается вредной и там принимаются меры по уничтожению её популяции. В России также в промышленных масштабах используют горбушу для получения красной икры.

Ранее стало известно, что объём вылова горбуши позволяет с уверенностью заявить, что дефицита красной рыбы и икры в России не будет. Об этом в конце октября сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что объём вылова лососёвых предполагает серьёзное снижение цен, но говорить, какими они будут, сейчас преждевременно.