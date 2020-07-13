«Норникель» уволил руководство ТОФ после слива промышленных стоков

https://static.news.ru/photo/09586764-c4ef-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ПАО ГМК «Норильский никель» заявили о завершении внутреннего расследования инцидента со сливом оборотной воды на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).

По результатам расследования за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей были уволены директор и главный инженер ТОФ, а также заместитель главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений.

Также в «Норникеле» приняли решение реорганизовать блок заместителя директора Заполярного филиала — главного инженера. Было создано отдельное структурное подразделение ЗФ с функциями технического сопровождения эксплуатации гидротехнических сооружений и контроля за их состоянием.

Как сообщается на сайте компании, в ходе расследования выявлены два эпизода несанкционированного слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию по гибким трубопроводам с помощью плавучих насосных станций. Пробы из пруда-отстойника ТОФ, взятые 28 июня, показали, что сброс этой воды не мог нанести значимого вреда окружающей среде.

В компании отметили, что сброс оборотной воды за контур хвостохранилища ТОФ является недопустимым и любые нарушения норм охраны окружающей среды должны быть исключены.

Компания заявляет о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и будет применять жёсткие санкции в случае их обнаружения, — прокомментировал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

О сбросе промышленных стоков Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ), принадлежащей «Норникелю», стало известно в конце июня. Фабрика перерабатывает руды Октябрьского и Талнахского месторождений, из которых производятся «никель»-пирротиновый и медный концентраты. Сбросы попадали в озеро Пясино, которое находится между реками Норильская и Пясина. Последняя впадает в Карское море.

Как писал NEWS.ru, утром 28 июня экологи и журналисты зафиксировали, как сбрасывается содержимое хвостохранилища ТОФ, которое предназначено для хранения жидких отходов, содержащих тяжёлые металлы, поверхностно-активные вещества. Жидкость из хранилища выкачивалась насосами и сливалась в тундру. Сливаемая вода ручьями стекала в реку Хараелах, которая впадает в реку Норильскую, а та — в озеро Пясино. Это именно то озеро, куда уже попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3.

В «Норникеле» признали, что на ТОФ допустили «грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики», решив «откачать осветлённую техническую воду на прилегающую территорию». На инцидент также отреагировали и в СК. Там завели уголовное дело по статье УК 246 «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».