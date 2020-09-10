«Норникель» счёл поспешным требование Росприроднадзора заплатить штраф

https://static.news.ru/photo/94bc9284-f385-11ea-8f5e-fa163e074e61_660.jpg На месте аварии Фото: Norilsk Nickel Press Service/Global Look Press

Горно-металлургическая компания «Норникель» сочла преждевременным требование Росприроднадзора выплатить штраф за аварию под Норильском. Представители предприятия считают, что на данный момент ещё не завершена оценка объёмов собранных нефтепродуктов. Сумма взыскания — около 148 млрд рублей.

Обращение Росприроднадзора в суд считаем преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов ещё не проведена, — цитирует заявление «Норникеля» ТАСС.

В «Норникеле» подчеркнули, что компания активно участвовала в экспертном диалоге на площадке рабочей группы Минприроды.

Результатом нашей совместной работы должен стать план рекультивации. По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит, определить корректную сумму ущерба, — говорится в сообщении.

В мае 2020 года на одном из топливных хранилищ НТЭК произошла авария — из-за деформации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Его большая часть попала в реки Амбарную и Далдыкан, в результате чего в районе ввели режим ЧС, всё ещё ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

При этом «Норникель» не согласился с суммой ущерба окружающей среде почти в 148 млрд рублей, озвученной Росприроднадзором. В компании заявили, что ведомством была неверно применена методика оценки ущерба.

Как писал NEWS.ru, Росприроднадзор выявил 116 нарушений законодательства об охране окружающей среды в Таймырской топливной компании (входит в «Норильский никель»). Они свидетельствуют об отсутствии контроля за техсостоянием сооружений, реализации природоохранных мероприятий, создают угрозу деградации экосистем и негативных изменений окружающей среды. Заборы воды в реках Енисей и Быстрая в зоне влияния объектов компании выявили превышение содержания загрязняющих веществ.

«Норникель» до сих пор не представил план по восстановлению экологии на месте разлива нефтепродуктов в Норильске. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство предъявило компании расчёт ущерба и надеется на оперативные выплаты. В противном случае Росприроднадзор начнёт готовиться к судебным разбирательствам.