«Норникель» проведет независимую экспертизу в связи с разливом дизтоплива

https://static.news.ru/photo/c5a95538-cc13-11ea-98fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

Независимую экспертизу в связи с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска проведёт компания ERM. Об этом сообщили в «Норникеле».

Была выбрана компания мирового класса, специализирующаяся на экологическом консалтинге, — ERM, — цитирует ТАСС сообщение «Норникеля».

В компании отметили, что специалисты ERM изучат возможные причины аварии, проанализируют принятые меры по устранению её последствий, а также запланированные долгосрочные шаги. По итогам работы будет подготовлен независимый отчёт для рабочей группы «Норникеля» по вопросам окружающей среды и экологии.

Отмечается, что ERM проведёт оценку и других аспектов воздействия деятельности «Норникеля» на экологию, результаты и выводы также будут переданы рабочей группе.

29 мая в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске произошёл разлив более 20 тысяч тонн нефтепродуктов в почву, реку Амбарную и её приток Далдыкан, которые впадают в озеро Пясино.

Ранее в Росприроднадзоре оценили вред водным объектам в Норильске из-за ЧС в 147 млрд рублей, а почвам — в 738,6 млн рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Росприроднадзор и Минприроды не должны советоваться по вопросу штрафа «Норникелю» с российским лидером Владимиром Путиным. Представитель Кремля подчеркнул, что ведомства должны самостоятельно принимать соответствующие решения.