https://static.news.ru/photo/904f479a-c961-11e9-ad3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили перечень норм поведения учителей в социальных сетях.

Согласно новой редакции кодекса этики педагогических работников, который был направлен региональным властям, педагогам рекомендуется не публиковать в Сети информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей. Речь идёт о порнографических материалах, способах самоубийства, использовании мата, пропаганде употребления алкогольных напитков и наркотиков.

Кроме того, теперь в кодексе закреплено право педагогов на урегулирование конфликтов, произошедших в связи с нарушением профессиональной этики, передают « Известия ».

В новой редакции документа также изменились требования к дресс-коду. Так, теперь учитель может «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы», отказавшись от общепринятого делового стиля.

Таким образом, размещение снимков в купальнике для учителей не запрещается, сообщает « Москва 24 ».

Как писал News.ru, преподавателя русского языка и литературы школы № 13 в Барнауле Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться за фотографию в купальнике на акции в поддержку зимней Универсиады. В её защиту выступили профсоюзы, а педагоги запустили флешмоб #учителятожелюди. Как заявлял Дмитрий Свищёв, эта акция воспитывает в детях приверженность к здоровому образу жизни.

Ранее снимки в нижнем белье и купальниках работники образования России публиковали в защиту своей омской коллеги Виктории Поповой. Летом 2018 года за фотосессию в пляжном бикини женщину выгнали с работы, но затем пригласили быть моделью.