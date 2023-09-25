«Нормально»: Мизулина показала ответ МВД на порно-скандал в Новосибирске Мизулина пожаловалась в МВД на снимавших порно пикаперов из Новосибирска

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении пикаперов из Новосибирска, которые тайно снимали порно, однако получила отказ. В своем Telegram-канале она опубликовала ответ управления МВД по Новосибирской области, а также пообещала обжаловать его в прокуратуре.

Полиция региона не увидела в их действиях признаков состава преступления. Видимо, с их точки зрения, снимать порнографию с девушками, которые об этом даже не знали, и публиковать в публичном доступе — это нормально, — написала Мизулина.

В документе, который опубликовала общественница, сказано, что «факт совершения преступления не подтвердился». Сама Мизулина при этом напомнила, что в Уголовном кодексе России существует статья 137 о нарушении неприкосновенности частной жизни.

До этого в Сети распространилась информация о том, что двое пикаперов из Новосибирска снимают на видео секс с женщинами без их согласия. В дальнейшем записи они размещают в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Московской области мать заставляла свою 16-летнюю дочь снимать на видео ее секс с любовником. Таким образом пара хотела разнообразить интимную жизнь.