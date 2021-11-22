Норкин предупредил о «плясках на костях» Нины Руслановой из-за COVID

Телеведущий Андрей Норкин заявил, что скоро начнутся «пляски на костях» Нины Руслановой из-за выявленного у неё коронавируса. Он добавил, что основной причиной этому может стать тот факт, что актриса вакцинировалась от вирусной инфекции в августе. Об этом он заявил в эфире программы «Место встречи».

Когда из жизни уходит какой-то известный человек и если его смерть хоть как-то связана с коронавирусом — неважно, что там было множество других хронических заболеваний, — сразу говорят: «Вот видите, он прививался и всё равно умер», — сообщил Норкин.

Журналист также вспомнил о смерти 67-летнего актёра Валерия Гаркалина, который также скончался от осложнений после COVID-19.

Ранее профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина заявила, что вакцинация людей с высоким титром COVID-антител, оставшихся после перенесённой болезни или прививки, может привести к обратной реакции. По словам эксперта, это может привести к тому, что защита перестанет работать.