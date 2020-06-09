Норкин не стал оправдываться после слухов об изменах покойной жене

https://static.news.ru/photo/e2a2ffa2-aafa-11ea-88fe-fa163e074e61_660.jpg Юлия и Андрей Норкины Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Журналист Андрей Норкин, на днях похоронивший свою супругу Юлию, ответил на обвинения пользователей Сети, которые распускали слухи о его неверности.

Он отметил, что их пара всегда жила душа в душу. Норкина ранее начали обвинять в том, что его измены якобы стали одной из причин смерти Юлии. Однако сам журналист заявил, что о подобном поведении с его стороны не могло быть и речи.

Телеведущий подчеркнул, что обвиняющие его в неверности должны доказать свои слова, а сам он оправдываться не намерен. Также Норкин сказал, что по-прежнему не может прийти в себя после похорон жены.

30 лет назад я похоронил маму. Хотя это разные потери и разные временные промежутки, конечно, — приводит слова журналиста Starhit.

Как ранее писал NEWS.ru, пользователи Сети оценили поступок журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который опубликовал в соцсети фотографию с похорон своей жены Юлии.

Журналистка и супруга Норкина, работавшая на телевидении и радио, умерла от инсульта на 53-м году жизни.