Норкин назвал Трушкина «принцессой» из-за критики отдыха на Дальнем Востоке

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» на которой обсуждали внутренний и зарубежный туризм осадил своего коллегу Ивана Трушкина из-за негативного высказывания об инфраструктуре дальневосточного направления и непригодности его для комфортного путешествия.

Трушкин решил поделиться со зрителями своим впечатлением от поездки на Дальний Восток в прошлом году. Ведущий признался, что никогда больше не хочет повторять этот опыт так как «каждый раз, когда желаешь добраться до красоты, ведёшь неравный бой с инфраструктурой».

А тебе что важнее — красоту увидеть впервые в жизни или что-то там ещё? Принцесса на горошине, познакомьтесь, — ответил на это Норкин.

Он напомнил коллеге, что проблемы с высокой стоимостью проживания на российских курортах и загрязнённым канализацией морем были всегда, но для их решения нужны время и дотации от государства.

Ранее Норкин с юмором ответил Василию Сигареву, оправдывающему готовность брать деньги у государства на свои фильмы желанием лишить «пропаганду» средств, писал NEWS.ru.