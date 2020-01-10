https://static.news.ru/photo/577cb900-33b7-11ea-830d-fa163e074e61_660.jpg Фото: nordwindairlines.ru/Global Look Press

Российская авиационная компания Nordwind заявила, что причиной жёсткой посадки самолёта в аэропорту Антальи является сильный ветер.

Заявление размещено на сайте компании.

10 января 2020 года при выполнении рейса без пассажиров N4 1801 Москва — Анталья при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением, — говорится в сообщении.

Там отметили, что после посадки у лайнера были обнаружены повреждения передней стойки шасси. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как ранее писал NEWS.ru, пилоты лайнера A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили срочную посадку в Анталье из-за задымления в салоне. Во время посадки был деформирован фюзеляж. Это произошло в результате удара одного из шасси.