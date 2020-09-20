Нонна Гришаева рассказала, чем обязана умершему ведущему Михаилу Борисову

https://static.news.ru/photo/242a0dea-fb9a-11ea-988f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/grishaevanonna

Актриса Нонна Гришаева призналась, что тяжело переживает известие о смерти ведущего «Русского лото» Михаила Борисова, так как он не раз помогал ей.

Гришаева сказала, что Борисов дал ей путёвку в жизнь, когда привёл работать на телевидение, а после поставил музыкальный спектакль «Леди совершенство» в Московском областном ТЮЗе, худруком которого актриса является с 2014 года. В этой постановке артистка сыграла роль Мэри Поппинс. Также, по словам звезды фильма «День выборов», благодаря Борисову она позднее попала в Театр Вахтангова.

Михаил Борисович был для меня не просто учителем, а человеком, который по жизни вёл за руку, — сказала актриса каналу «Звезда».

Она вспомнила, что Борисов присутствовал на каждой из её премьер и именно его мнение она всегда считала определяющим в своей творческой жизни.

Эта утрата лично для меня — абсолютно невосполнимая и катастрофическая. У меня такое ощущение, что я осталась просто одна в тёмной комнате, маленькая девочка, и не знаю, как дальше двигаться, — заключила Гришаева.

Ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в Москве на 72-м году жизни. До этого он уже пережил клиническую смерть. Его госпитализировали 19 сентября прямо со съёмочной площадки в одну из московских больниц с воспалением лёгких.

Как писал NEWS.ru ранее, скончавшаяся 14 августа певица Валентина Легкоступова своё последнее фото сделала с телеведущим Михаилом Борисовым, который умер в московской больнице 19 сентября. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила дочь исполнительницы Аннета Бриль.