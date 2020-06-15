Номер телефона Симоньян попал в руки мошенников

https://static.news.ru/photo/fcbc7c9a-aef8-11ea-8c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Номер телефона главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян неизвестные опубликовали в Интернете, и теперь она получает сомнительные звонки.

Так, по её словам, ей несколько раз звонили с предложением юридической помощи после якобы оставленной на сайте заявки. Как рассказала Симоньян, «весельчаки» опубликовали в Сети её номер телефона и ведут от её лица переписку со множеством абонентов, которые потом в недоумении звонят ей.

Если вам кажется, что это не я, — скорее всего, это не я, — написала она в своём Telegram-канале.

В апреле 2019 года в Сеть попали личные номера мобильных телефонов опального олигарха Игоря Коломойского, гендиректора телеканала «1+1» Александра Ткаченко и кандидата в президенты Владимира Зеленского. Номера опубликовал лидер Радикальной партии и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко в Facebook. Он это назвал местью за то, что кто-то из сотрудников «1+1» опубликовал в Сети номер его телефона.

Ранее на сайте Сбербанка появился специальный сервис, который позволит россиянам бесплатно проверить телефонные номера, вызвавшие у них подозрения. В разделе «Ваша безопасность» любой пользователь сможет выяснить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки будет дана соответствующая рекомендация, а жалоба будет передана в заинтересованные экспертные организации, писал NEWS.ru.