«Ноги на стол можно?»: филолог о новом ударении в слове «звонит» Филолог Малыгина заявила, что смена ударения в «звонит» нарушает нормы общества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение РАН признать ударение на первый слог в слове «звонит» допустимым может привести к деградации речи и общества, заявила «Радио 1» доктор филологических наук Лидия Малыгина. По ее словам, это расшатывает нормы языка.

Сначала мы расшатываем норму языка, потом расшатываем нормы речи, то есть использование языка на практике, а потом и нормы поведения: а может, и ноги на стол можно класть? Может, и здороваться не нужно? — отметила эксперт.

Малыгина подчеркнула, что речь — визитная карточка человека, и норма «звонИт» является строгой. Она предположила, что продвижение нового ударения может быть попыткой оправдать ошибки публичных лиц. Филолог добавила, что изменения допустимы только при намеренном создании комического эффекта.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что изменения в русском языке — это естественный процесс. По его словам, сдвиг ударения в слове «звонит» — закономерное явление, которое уже широко распространено в речи.