https://static.news.ru/photo/30e28cd2-23c9-11ea-a577-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

В Национально-освободительном движении (НОД) не подтвердили причастность к организации мужчины, который открыл стрельбу в центре Москвы. Там заявили, что не нашли никакого Евгения Манюрова в базе анкет своих сторонников.

В общей сложности в НОД состоят 187 тысяч человек, уточнили в организации. Однако человека с такими данными никогда не было в списках, сказано в заявлении штаба движения.

Там назвали бойню в столице «подлой террористической вылазкой» и выразили соболезнования близким погибших.

Нападение было совершено 19 сентября на улице Большая Лубянка около здания ФСБ. Вооружённый мужчина устроил стрельбу, но некоторое время спустя погиб в результате ответного огня.

Жертвами стрелка стали двое сотрудников силовых служб: один скончался на месте, другой в больнице. Пять человек, в том числе случайный прохожий, были ранены.

Ранее NEWS.ru писал, что дома у Манюрова была найдена символика НОД — значки и флаг в оранжево-чёрных цветах движения.