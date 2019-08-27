https://static.news.ru/photo/c6d52af6-c942-11e9-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Прохладная погода с северным ветром прогнозируется в Москве на 28 августа, в регионе возможны минусовые температуры.

Дневная температура воздуха в столице будет колебаться в районе 16–18 градусов тепла, по области — от 14 до 19. Ночью в Москве похолодает до 5–7 градусов, местами в Подмосковье термометры могут показать до минус двух градусов, сообщает Гидрометцентр .

Как писал News.ru ранее, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал жителей московского региона готовиться к резкому похолоданию, которое ожидается в последнюю неделю августа. По его словам, на столицу идёт очередной арктический циклон, который принесёт с собой резкое понижение температуры.