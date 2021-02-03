Ночная акция протеста: как силовики разгоняли демонстрантов в Москве

Во вторник вечером, 2 февраля, штаб Алексея Навального объявил о проведении несанкционированной акции протеста в столице после того, как Симоновский суд Москвы приговорил блогера Алексея Навального к 3,5 года тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока как условного осуждённого по делу «Ив Роше».

Между протестующими и сотрудниками органов правопорядка произошли столкновения в центре Москвы. По сообщению СМИ, один из сотрудников ОМОНа ударил телеоператора по голове.

Сотрудники органов правопорядка выборочно задерживали наиболее активных участников выступлений. Среди задержанных были в том числе несовершеннолетние. Силовики закрыли несколько станций метро и перекрыли проход в сторону Кремля. На Тверской улице через громкоговорители они призывали протестующих разойтись.

О том, как проходила акция протеста в столице, — в фотогалерее NEWS.ru.

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