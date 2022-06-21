Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова купили за $103,5 млн Журналист Дмитрий Муратов продал с аукциона нобелевскую медаль за $103,5 млн

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Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе за $103,5 млн. Об этом сообщается на сайте торгового дома Heritage Auctions, который вёл торги. Имя покупателя осталось неизвестным.

Перед началом аукцина ведущий спросил Муратова, действительно ли он готов продать медаль. Журналист ответил утвердительно. Ранее он сообщал, что его решение поддержал весь коллектив газеты.

Начальная ставка лота составила $700 тысяч, но уже через несколько минут составила $16,6 млн. В результате медаль приобрёл анонимный покупатель за $103,5 млн — эту ставку не смог перебить никто из участников аукциона.

Все деньги от продажи медали, по информации торгового дома, будут направлены в международный Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) для помощи детям на Украине и в соседних странах. Часть средств при этом направят а поддержку семей беженцев с Украины и внутренне перемещённых лиц.

Аукционные торги проходили в Нью-Йорке и были приурочены ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня.

Нобелевская премия мира была присуждена Дмитрию. Муратову в 2021 году «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установлению прочного мира». Он разделил награду с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Нобелевскую премию, сумма которой составила около 40,2 млн рублей, Муратов ранее также направил на благотворительность.