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Участники саммита лауреатов Нобелевской премии мира в мексиканском городе Мерида призвали правительства всех стран изменить подход к борьбе с наркотиками.

Об этом сообщает издание Milenio. В частности, либерийская правозащитница Лейма Гбови (обладатель Нобелевской премии мира — 2011) посоветовала изучать инновационные стратегии по борьбе с наркокризисом, которые были приняты в ряде государств с целью сокращения и легализации употребления наркотиков.

Участники саммита также заявили о важности кооперации в деле борьбы с экологическими проблемами. Кроме того, нобелевские лауреаты призвали все государства отказаться от создания ядерного и биологического оружия.

Как передавал News.ru, в начале сентября российские полицейские провели спецоперацию, в ходе которой скосили, измельчили и сожгли около тонны кустов дикорастущей конопли.

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