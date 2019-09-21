Участники саммита лауреатов Нобелевской премии мира в мексиканском городе Мерида призвали правительства всех стран изменить подход к борьбе с наркотиками.
Об этом сообщает издание
Участники саммита также заявили о важности кооперации в деле борьбы с экологическими проблемами. Кроме того, нобелевские лауреаты призвали все государства отказаться от создания ядерного и биологического оружия.
Как передавал News.ru, в начале сентября российские полицейские провели спецоперацию, в ходе которой скосили, измельчили и сожгли около тонны кустов дикорастущей конопли.