Низкую смертность от COVID-19 объяснили высоким иммунитетом россиян

https://static.news.ru/photo/dab64a52-98fc-11ea-9dbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах. Это связано с более высоким иммунитетом жителей страны, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.

Мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По состоянию на 18 мая в России официально зарегистрировано свыше 290,6 тысячи заболевших, скончались более 2,7 тысячи пациентов, порядка 70,2 тысячи выписаны из больниц.

В целом в мире зафиксировано более 4,8 млн случаев заражений, умерли свыше 316,7 тысячи человек, выздоровели около 1,9 млн.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в России крайне низкое число выздоровевших от коронавируса. Он пояснил, что в официальной статистике учитываются только те пациенты, которых выписали из больниц.