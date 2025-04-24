Низкокалорийная вкусняшка — творожное суфле с вишней! Едим, и вес уходит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Низкокалорийная вкусняшка — творожное суфле с вишней! Едим, и вес уходит — идеальный десерт для стройности! Этот воздушный пудинг сочетает пользу белка и яркий вкус ягод без лишних калорий. Готовится за 15 минут, а результат — настоящее наслаждение без чувства вины!

Ингредиенты (на 4 порции):

250 г обезжиренного творога;

100 г замороженной вишни;

10 г желатина;

1 ч. л. стевии или другого подсластителя;

ванилин, лимонный сок.

Приготовление:

1. Желатин замочите в теплой воде по инструкции и подождите, пока разбухнет. Растопите в микроволновке или водяной бане.

2. Поместите в чашу блендера творог, вишню, желатин, ванилин и подсластитель. Взбейте до однородности.

3. Разлейте по красивым формам или креманкам, охладите три-четыре часа. В данном десерте всего 85 калорий на порцию — сладкое удовольствие без вреда для фигуры!

Ранее мы делились рецептом быстрого брауни с черникой! Он без муки и сахара. Готовим любимый десерт без лишних хлопот и наслаждаемся без вреда для талии.