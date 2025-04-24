Низкокалорийная вкусняшка — творожное суфле с вишней! Едим, и вес уходит — идеальный десерт для стройности! Этот воздушный пудинг сочетает пользу белка и яркий вкус ягод без лишних калорий. Готовится за 15 минут, а результат — настоящее наслаждение без чувства вины!
Ингредиенты (на 4 порции):
- 250 г обезжиренного творога;
- 100 г замороженной вишни;
- 10 г желатина;
- 1 ч. л. стевии или другого подсластителя;
- ванилин, лимонный сок.
Приготовление:
1. Желатин замочите в теплой воде по инструкции и подождите, пока разбухнет. Растопите в микроволновке или водяной бане.
2. Поместите в чашу блендера творог, вишню, желатин, ванилин и подсластитель. Взбейте до однородности.
3. Разлейте по красивым формам или креманкам, охладите три-четыре часа. В данном десерте всего 85 калорий на порцию — сладкое удовольствие без вреда для фигуры!
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