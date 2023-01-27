Фармпроизводитель раскрыл причины дефицита лекарств в России Президент фармкомпании Семёнов: дефицит лекарств в РФ возникает из-за низких цен и ажиотажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лекарственные препараты различной формы выпуска

Дефицит лекарств в РФ возникает из-за низких цен, делающих производство препаратов нерентабельным, заявил NEWS.ru президент фармкомпании «Активный компонент» Александр Семёнов. Помимо этого, проблемы возникают из-за ажиотажного спроса, проблем с закупками и логистикой, а также ухода из страны иностранных производителей.

Если говорить о возникающих дефицитах лекарственных средств, в последние 1,5 года они, как правило, объяснимы одной из трех причин. Первая: низкая предельная отпускная цена, делающая производство препарата нерентабельным. Вторая: ажиотажный спрос населения на фоне тревожных событий и затруднённая логистика поставок. Третья: отказ иностранных компаний от реализации препарата в России или серьёзное ограничение объёмов, — заявил Семёнов.

Собеседник NEWS.ru со ссылкой на мнение медицинских экспертов добавил, что отсутствие препаратов для лечения онкологии, диабета и респираторных заболеваний часто наблюдается в переходный период. Речь идёт о конце календарного года и начале следующего. Это, по мнению Семёнова, «может быть следствием неэффективного планирования глобальных закупок, не учитывающего тренды или прогнозные расчёты».

Эксперт также объяснил, для чего нужен составляемый Минздравом список препаратов, которым грозит дефектура, то есть исчезновение из аптек и торговых сетей. По последним данным, в нём указаны 97 наименований.

Добавление препарата в данный список зачастую предпринимается Минздравом именно для того, чтобы возможную дефектуру предотвратить, создав более благоприятные условия для его производства, доставки или регистрации, — пояснил Александр Семёнов.

Кроме этого, он высказался о ситуации с импортом лекарств, а также о деятельности в РФ иностранных фармпроизводителей. По словам Семёнова, сегодня «основными бенефициарами сокращения активности западных компаний могут стать азиатские производители, в первую очередь из Индии и Китая, доля которых на российском рынке до последних геополитических событий оценивалась в 6,8% в рублях и в 6,6% в упаковках».

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о том, что в «дефектурный» список Минздрава попали в том числе йод, перекись водорода, парацетамол, активированный уголь, аспирин и другие популярные средства. Сырьё для многих из них импортируется в РФ из других стран.