Нижегородец похитил и насиловал девушку, пока жена разыскивала его

Полицейские Нижнего Новгорода нашли в подвале 23-летнюю девушку, которую похитили и неделю насиловали. Жена предполагаемого преступника решила, что он пропал, и начала искать его. Об этом пишет Life со ссылкой на источник.

По информации журналистов, девушка уехала на свидание с неизвестным мужчиной на машине Land Rover с поддельными номерами. Домой она не вернулась, и через три дня её мать написала заявление о пропаже дочери.

Вечером 2 сентября местный Следственный комитет на своём сайте сообщил , что сотрудникам правоохранительных органов удалось найти девушку, которая пропала 24 августа. Она находилась в подвале гаража. По данным СМИ, помещение принадлежит 39-летнему директору компании по ремонту электроподстанций. Самого его в подвале не нашли, но там была машина, на которой он увёз потерпевшую.

По данным РЕН ТВ, пока жертва находилась в подвале, мужчина регулярно приезжал домой и общался с женой. Однако в ночь на 1 сентября он уехал на второй машине, после чего жена начала разыскивать супруга. Она написала заявление в силовые структуры, а также оставила в соцсетях видеообращение с просьбой присоединиться к поискам. Кроме того, поискам помогала поисково-спасательная группа «Рысь».

В ходе допроса девушка сообщила, что занималась эскортом — сопровождением мужчин в заведения за деньги, а также оказанием интимных услуг. Telegram-канал Life Shot сообщает , что похититель познакомился с девушкой в Интернете, а затем позвал на свидание в ресторан. В машине по дороге в заведение он предложил ей заняться сексом, а после отказа надел на неё игрушечные наручники, пригрозил ножом, связал и попытался изнасиловать, однако у него не получилось сделать это. Затем он отвёз её в подвал гаража, где изнасиловал жертву.

Далее он сказал, что я ему понравилась, и то, что я останусь ещё на одну ночь. Я закатила ему истерику. Я ему сказала, что он не может меня здесь держать как животное, на что он мне ответил, что не всё бывает как я хочу. После чего он ушёл, — рассказала она.

Он приезжал каждый день и насиловал её, а также привозил еду. Примерно на шестой день он согласился выпустить девушку, если она заплатит ему. Однако процесс затянулся, так как он искал способ сменить номера на машине из-за розыска потерпевшей.

По его словам, сегодня, 2 сентября, ему должны были сделать новые номера и он должен был приехать ко мне и вывезти меня. Но он не приехал. В этот же день сотрудники полиции и Следственного комитета обнаружили меня и выпустили из подвала, — заключила пострадавшая.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира 2018 года, конголезский врач-гинеколог Дени Муквеге, который спас сотни женщин, помогая им после групповых изнасилований в ходе вооружённых конфликтов, назвал формулу спасения всех женщин и девочек на планете от насилия. По его словам, весь секрет в том, что необходимо прекратить замалчивать эту проблему. Он отметил, что промолчавшая о случившемся жертва насилия может подвергаться ему снова.