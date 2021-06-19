Нижегородцам без антител запретили жениться

https://static.news.ru/photo/555e5aee-d103-11eb-9cde-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Нижегородской области запретили проводить торжественную церемонию регистрации брака людям, у которых нет документа, подтверждающего наличие антител к коронавирусу. Это следует из сообщения, размещённого на сайте Главного управления ЗАГС региона.

В подтверждение наличия антител молодожёны могут предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не раньше чем за три дня до церемонии. Аналогичные документы должны представить все гости (несовершеннолетние дети могут обойтись результатом экспресс-теста на антигены).

При этом на свадьбе могут быть не больше 20 человек, а если мероприятие проводится на открытой площадке — не более 50 человек.

Такие требования введены согласно указу местного губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Ранее главный санитарный врач Тверской области выпустил постановление, согласно которому отдельные категории граждан должны будут пройти вакцинацию против коронавируса. Кроме того, в Туле вводится обязательная вакцинация для групп риска.

18 июня силовики Москвы завели более 20 уголовных дел из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Одно дело открыто по факту мошенничества, ещё 23 — по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. В суд уже переданы три дела.