Нижегородца судят за продажу «шпионской ручки»

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Жителя Нижнего Новгорода могут осудить за продажу ручки с функцией записи видео, рассказал в пресс-службе местных судов общей юрисдикции. Обвиняемый уверен, что не нарушил закон, так как на устройстве была соответствующая индикация.

В Автозаводском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном сбыте ручки с функцией видеозаписи, — рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе.

По данным следствия, мужчина купил гаджет для личного пользования, а в мае 2020 года разместил в Интернете объявление о его продаже. Покупателем оказался представитель силовых структур.

Обвинение ссылается на аудиозапись моего разговора с «покупателем», где я говорю, что знаю, будто такие ручки в России запрещены. Но, во-первых, я это только предполагаю, а во-вторых, конечно, я как продавец нахваливал свой товар. Я мог бы сказать, что эту ручку у Джеймса Бонда нашёл, — заявил в разговоре с сотрудниками RT обвиняемый.

По его словам, на устройстве есть индикатор записи, а в законе отдельно отмечается, что такие устройства не считаются запрещёнными. При этом экспертизы следствия считают, что открытая индикация углублена в корпус устройства и при низкой освещённости не видна.

Задержание было довольно жёстким, как будто я террорист, хотя со мной было двое малолетних детей, — добавил мужчина.

Первое заседание суда прошло 15 декабря, однако его пришлось перенести, так как не явился ни один свидетель обвинения. Следующее заседание назначили на 23 декабря.

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