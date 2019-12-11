https://static.news.ru/photo/cea6db1a-1c0a-11ea-8852-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Нилов Фото: NEWS.ru

Депутаты из комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не связаны с проведением семинара по увольнению бюджетников в МГУ, сообщает председатель комитета Ярослав Нилов.

Сообщается, что на мероприятие по оптимизации трудовых ресурсов в 2020 году были приглашены руководители субъектов России. Депутаты обсудили этот вопрос и направили письма о непричастности к приглашению всем адресатам. Также они попросили институт не вводить в заблуждение людей.

Мы не согласны с посылом поиска оснований для увольнения сотрудников и порождения безработицы, — цитирует ТАСС замглавы комитета Михаила Тарасенко.

Также он поражён тем, что в тексте письма указаны выступления представителей экспертного совета Госдумы. На данный момент представители МГУ не прокомментировали ситуацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МГУ поднялся на 10 мест в рейтинге лучших вузов мира THE. Он занял 189-е место.