Никулин ответил Запашному на обвинение в поздравлении «русофоба Пилса» Никулин: Урс Пилс не собирал средства на поддержку Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Никулин

Президент Всемирной организации цирков Урс Пилс нигде не заявлял, что поддерживает Украину, рассказал NEWS.ru гендиректор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин. Таким образом он прокомментировал публикацию «Царьграда» с соответствующим заявлением директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного. По словам Никулина, подобные публикации являются «ложью, клеветой и грязью».

Когда я работал журналистом, <...> было принято проверять достоверность информации. А так получается: один человек открыл рот и изрыгает оттуда ложь, клевету и грязь. <...> Да, мы поздравили Урса Пирса с днем рождения. Мы давно дружим, находимся в одном мировом цирковом сообществе <...> Что касается того, что якобы Урс поддерживает войну на Украине, — ложь, что якобы он собирал средства на поддержку Украины, — ложь, — добавил Никулин.

Никулин подчеркнул, что не существует ни одной публикации и ни одного высказывания Пилса, где он поддерживает военные действия на территории Украины или саму Украину. По его словам, Пилс как человек цирка поддерживает артистов цирка, в том числе украинских.

Он добавил, что решение организаторов недавнего фестиваля в Монако отдать часть средств на поддержку украинских артистов «ни в коем случае» не относится ни к военным действиям, ни к действиям украинского правительства и вызвано желанием помочь коллегам, которые находятся в катастрофическом положении.

Никулин также опроверг сведения о том, что директор Всемирной федерации цирков, представитель стран Австралии и Океании по всем жанрам циркового искусства и вопросам участия животных в цирках при ЮНЕСКО Жасмин Страга получила деньги за работу в жюри фестиваля «Артист» в сентябре 2023 года в цирке Никулина.

Бред абсолютный. <...> Проезд — да, проживание — да, питание — да, мы их кормили. Но никаких денег за работу в жюри ни один из них не получал, — подытожил Никулин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Никулина проверят на иностранное финансирование после поездки на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло. По данным канала, письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В 2023 году цирк в Монако на фоне СВО отказался от сотрудничества с российскими артистами и объявил сбор средств на помощь артистам из Украины. Сообщается, что Никулин прибыл на фестиваль в Монте-Карло в качестве «почетного гостя».