«Никто никого не понукает»: Сладков показал быт батальона «Невский» Сладков сравнил быт добровольцев из батальона «Невский» с жизнью на корабле

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале опубликовал видео из казармы батальона «Невский». Он рассказал, что у бойцов нет вечерних проверок, подъемов или отбоев, поскольку у каждого добровольца свой график службы и отдыха.

Тут как на погранзаставе или на корабле. <...> Никто никого не понукает, это батальон «Невский». Так как это добровольческий батальон, здесь нет воинских званий, только должности, — написал Сладков.

Военкор назвал «серьезными, взрослыми и сознательными мужиками» добровольцев «Невского». По его словам, желающих вступить в этот батальон очень много, несмотря на сложную и опасную службу.

Сладков также рассказал, что здания, в которых располагают военных, оценивают по возможности выдержать удары. Например, некоторые казармы могут выстоять при атаке снарядов калибра 155 мм, противотанковых мин, сброшенных с коптеров, или американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее Сладков заявил, что частные охранные предприятия должны учитывать вызовы современности при организации своей работы. Он утверждает, что сейчас необходимо активно использовать искусственный интеллект, а также набирать профессиональных бойцов и контролеров с оружием.