Никто не виноват? Чем закончится скандал с флагом Украины в РУДН Ежегодная выставка московского университета обернулась крупным скандалом

Фото: rudn.ru

Российский университет дружбы народов (РУДН) вызвал на себя шквал критики из-за проведения Недели культуры студентов из стран Европы, на котором были продемонстрированы украинские флаги. На фоне скандала Минобрнауки намерено провести служебную проверку. По словам заместителя главы ведомства Константина Могилевского, все виновные «будут наказаны». Что произошло в стенах университета на самом деле и стоит ли в этой истории искать правых и виноватых — в материале NEWS.ru.

Как украинский флаг оказался на выставке в РУДН

27 февраля в РУДН проходила выставка земляческих организаций университета. Это мероприятие устраивают каждый год, на нем студенты рассказывают о культуре своего народа. Есть в университете и украинское землячество, поэтому в этот день в здании РУДН появились украинские флаги и другие государственные символы. На это резко отреагировало издание Readovka.

Пока наши военные проливают кровь в Донбассе, в главном корпусе РУДН прямо напротив поздравлений с Днем защитника Отечества были вывешены украинские флаги. <...> В Российском университете дружбы народов помогать разрешается всем, даже украинцам, чья культура базируется на лозунгах «Москоляку на гиляку» — всем, кроме русских, — возмущался автор публикации.

Фото: rudn.ru

На украинский флаг в стенах РУДН обратили внимание общественники и представители власти. Член СПЧ Кирилл Кабанов, например, написал, что «никто не подумал о высокой вероятности проявления крайне негативной реакции, которую могут вызвать украинские флаги с бандеровскими трезубами». А запмпред Мосгордумы и замгендиректора ВГТРК Андрей Медведев опубликовал гневный пост, обращенный к руководству университета:

Жовто-блакитные флаги и тризубы самое то, чего нам не хватало в Москве через год войны против украинских нацистов. Уверен, что руководству вуза не стоит останавливаться. В ближайшее время в РУДН стоит открыть землячество Исламского Государства (признано террористическим и запрещено в РФ. — NEWS.ru), землячество Имарата Кавказ (признано террористическим и запрещено в РФ. — NEWS.ru), провести конференцию «Русская оккупация Прибалтики: когда же мы начнём каяться?», провести выставку «Военные преступления России на Украине» и выставку «Имперская колонизация Средней Азии и великодержавный шовинизм России», — написал Медведев.

Студентов такая реакция очень удивила. Уже на следующий после выставки день в группе студсовета РУДН в ВК появился пост о том, что в университете проходила традиционная выставка, а реакция на нее «не порождает никаких эмоций, кроме ужаса и непонимания».

Сотни отвратительных комментариев, носящих националистический характер и разжигающих ненужную ненависть друг к другу, дали нам понять, что молчать просто нельзя, — написали студенты.

В публикации говорится, что землячество русских, об отсутствии которого писали критики, не нужно в университете, находящемуся в России:

Россия была и будет представлена повсеместно. Мы обучаемся в России, наши родные и друзья из России. Землячество не станет для нас вторым домом, ведь мы и так дома, — отметили учащиеся.

Фото: rudn.ru

В поддержку студентов выступило и руководство университета. Проректор вуза Сергей Базавлук напомнил, что миссия РУДН заключается в объединении людей разных национальностей. Помощник ректора по безопасности Александр Карпов добавил, что вуз называется Университетом дружбы народов, «страна Украина существует, учатся студенты из Украины и чего?».

Однако такие аргументы не помогли, и министр просвещения поручил провести проверку университета. По ее итогам, как рассказал замминистра Константин Могилевский, «виновные понесут наказание».

Вывешивание флагов, под которыми вооруженные формирования киевского неонацистского режима убивают наших граждан, абсолютно недопустимо и не имеет никакого отношения к популяризации подлинной украинской, малороссийской культуры соседнего народа, — сказал заместитель.

Критику вуза поддержали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинский флаг «для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем».

Станет ли инцидент в РУДН поводом для наказаний

Однако не все представители власти разделяют точку зрения о необходимости наказания руководства вуза. Так, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал NEWS.ru, что не считает, что ректор имеет к этому отношение.

Я не склонен драматизировать ситуацию, но разобраться обязательно надо. Может быть, после проверки сделают выводы и такие мероприятия проводить в вузе больше не будут, — добавил он.

На защиту РУДН встали и те, кто был связан с университетом раньше. Так, бывший проректор вуза Евгений Сжёнов написал, что украинское землячество РУДН насчитывает 150 человек. А россияне объединяются в группы по регионам страны и проводят свой фестиваль — «Народы России». Он напомнил, что одна из ключевых ценностей университета — «Мы разные, мы равные».

Фото: rudn.ru

О многонациональности состава студентов РУДН вспомнил и глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, который раньше был капитаном команды РУДН в игре КВН.

Это все-таки были студенты из Украины, которые учатся в РУДН. Скорее всего, эти ребята и на Украине подвергаются хейту, потому что учатся в России. На Украину они возвращаться не будут, потому что будут подвержены по меньшей мере критике. Здесь уже вопрос, как мы будем относиться к такого рода гражданам, которые живут на территории России, — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Депутат отметил, что не видит никаких нарушений законодательства в действиях студентов. Политик предположил, что руководство вуза сделает «какие-то внутренние указания». Однако поводов для наказания кого-либо он не увидел.