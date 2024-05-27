«Коммерсант»: дело о хищении 500 млн рублей в судебной системе закроют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Московской области прекратят из-за истечения срока давности, пишет «Коммерсант». Речь идет о хищениях 500 млн рублей, выделенных из бюджета на оплату услуг переводчиков.

Расследование вели в течение четырех лет. За это время двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности, а у других шестерых срок давности истечет в конце текущего года. Дело рассматривал Калининский районный суд Тверской области. Заседания регулярно переносились из-за плохого самочувствия подсудимых и адвокатов.

По версии следствия, организатором махинаций в судебных органах стала учредитель переводческой компании «Рабикон К» Ираида Ландаренко. Согласно имеющимся данным, она предоставляла в судебные органы подложные постановления об оплате труда переводчиков.

Известно о хищениях стало после заседания Совета судей Москвы, где бывший руководитель судебного управления по городу Вячеслав Липезин заявил, что выделил на услуги перевода 322 млн рублей. После проверки выяснилось, что на самом деле эта сумма составила 7,3 млн рублей.

Ранее Басманный районный суд города Москвы прекратил уголовное преследование бывшего вице-премьера России Якова Уринсона. По данным издания, на решение повлияло истечение срока давности. 79-летнего экс-чиновника подозревали в растрате финансов «Роснано».