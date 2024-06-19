«Никто не отбирает»: экс-директор Ротару о передаче ее виллы на нужды СВО Экс-директор Ротару Лавров объяснил, что ее виллу в Крыму «никто не отбирает»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вилла Софии Ротару в Ялте

Бывший концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru назвал неподтвержденной информацию о том, что виллу артистки в Крыму могут изъять в пользу нужд спецоперации. По его словам, аналогичные данные появлялись в отношении особняка шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицы Аллы Пугачевой, однако «воз и ныне там».

Насколько знаю, Ротару купила особняк законно, он был в свободной продаже. По сути она на эту виллу заработала, сколько она пахала, ездили по гастролям… В общем никто ничего не отбирает, — отметил Лавров.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что пятиэтажную крымскую виллу Софии Ротару стоимостью 2 млрд рублей предлагают переделать под госпиталь и санаторий для участников СВО. С просьбой выйти в суд с иском об изъятии Villa Sofia в Генпрокуратуру РФ обратились активисты движения «Ветераны России». Сообщается, что Ротару приобрела особняк в 1996 году, несмотря на то, что он был включен в реестр национального культурного наследия.

По данным канала, особняк обошелся певице всего в $500. После бывшая «больница Роффе», построенная в XIX веке, была превращена в лакшери-отель. Теперь представители «Ветеранов России» заявляют, что Ротару могла завладеть зданием с нарушением закона. Ее также обвиняют в финансовой поддержке ВСУ, говорится в сообщении.