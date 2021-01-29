https://static.news.ru/photo/62d93d8a-63a6-11eb-a148-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Николая Сванидзе задержали в Москве рядом со станцией метро «Сухаревская» во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мероприятие проходит 31 января. По предварительным данным, публициста практически сразу отпустили. Шествие он посетил в качестве члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

Подошли, вежливо взяли под белы руки и отвели в автозак. Сопротивления я не оказывал. <...> Я пытался представиться, меня никто не слушал. Полицейские при задержании не представились, — рассказал журналистам портала «Подъём» телеведущий.

Навальный был арестован 18 января по возвращении из Германии. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Заседание суда по этому вопросу должно состояться 2 февраля. 23 января в ряде российских городов прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера. Силовики задержали несколько тысяч человек, в том числе около 300 несовершеннолетних.

В результате акций 31 января в разных городах России задержаны около 500 человек. Такие данные приводят активисты «ОВД-Инфо». Тем временем штаб Навального изменил точку сбора граждан в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные силовики решили вывозить задержанных участников протестной акции, намеченной на 31 января, в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.