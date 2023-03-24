Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Николай Сванидзе

Журналиста Николая Сванидзе отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, передает ТАСС со ссылкой на члена СПЧ Еву Меркачеву. По ее словам, Сванидзе уже может разговаривать и самостоятельно дышать. Начался процесс восстановления, указала она.

Я разговаривала с его супругой, он сам стал говорить, уже не дышит с помощью аппарата для искусственный вентиляции легких, так что перешел полностью на жизненное самообеспечение. И начался, по сути, процесс восстановления, не терапии, а восстановления, — подчеркнула Меркачева.

О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. В этот день журналист был госпитализирован с пневмонией и отеком легких. Сообщалось, что его отвезли в инфекционную больницу. Позже бывший член СПЧ Игорь Каляпин рассказал, что телеведущего вывели из искусственной комы, хотя его состояние тогда оставалось тяжелым.

Позднее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что Николая Сванидзе перевезли на лечение в израильскую клинику. По его словам, состояние здоровья общественного деятеля улучшилось.

Ранее сообщалось, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову провели операцию по ампутации пальцев на левой руке. По информации источника, операция была необходима, поскольку пальцы начали чернеть, что означало начавшийся процесс гангрены.