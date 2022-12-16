Николай Рыжков предложил объявить праздничным день образования СССР Николай Рыжков предложил объявить праздничным день образования СССР 30 декабря

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Николай Рыжков

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков заявил, что считает необходимым, чтобы был объявлен праздничным 30 декабря — день, когда был образован Советский Союз. По его словам, благодаря этому россияне будут помнить о столь важном событии в истории страны, сообщает РИА Новости.

Я считаю, надо отметить этот день. Было создано великое советское государство. Дело не в том, чтобы люди погуляли ещё один день. Главное — чтобы они помнили, что такое событие было в истории нашей страны, — подчеркнул Рыжков.

В советское время 30 декабря выходным днем не являлся, но в календаре отмечался как памятная дата. В 2022 году в этот день исполнится 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что одной из главных побед Советского Союза стало достижение ракетно-ядерного паритета. Он считает, что другими важными достижениями СССР были первый полет человека в космос, а также успехи страны в области образования и его финансирования.