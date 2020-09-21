Николай Фёдоров покинет пост первого вице-спикера СФ

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C началом осени у россиян традиционно увеличились стрессогенность и агрессивность. При этом на фоне пандемии коронавируса запросов на психологическую помощь в 2020 году стало больше, заявили специалисты.

При этом список проблем, которые раздражают граждан, у социологов с годами не меняется. Это рост цен, безработица, финансовое состояние, недоступность медицинского обслуживания, социальное расслоение, коррупция, несправедливое распределение доходов и ухудшение...