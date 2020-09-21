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Николай Фёдоров покинет пост первого вице-спикера СФ

12:45, 21 сентября 2020 14
Николай Фёдоров Николай Фёдоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадровые перестановки намечаются в Совете Федерации. В ближайшее время пост первого вице-спикера покинет Николай Фёдоров. На его место могут назначить нынешнего полпреда правительства в верхней палате Андрея Яцкина.

Фёдоров уходит со своего поста, его место займёт Яцкин, — сообщил источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Фёдоров может получить одно из руководящих мест в Совфеде.

Как ранее передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном возложении на Андрея Яцкина исполнения обязанностей полномочного представителя правительства РФ в Госдуме. Яцкин с 2004 года занимает пост полпреда правительства в Совфеде.

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