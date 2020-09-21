Николай Фёдоров покинет пост первого вице-спикера СФ

https://static.news.ru/photo/e9396738-fbf0-11ea-b68d-fa163e074e61_660.jpgНиколай ФёдоровФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кадровые перестановки намечаются в Совете Федерации. В ближайшее время пост первого вице-спикера покинет Николай Фёдоров. На его место могут назначить нынешнего полпреда правительства в верхней палате Андрея Яцкина.
Фёдоров уходит со своего поста, его место займёт Яцкин, — сообщил источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, Фёдоров может получить одно из руководящих мест в Совфеде.
Как ранее передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном возложении на Андрея Яцкина исполнения обязанностей полномочного представителя правительства РФ в Госдуме. Яцкин с 2004 года занимает пост полпреда правительства в Совфеде.