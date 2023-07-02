Николай Дроздов не может полноценно дышать Телеведущий Дроздов заявил, что не может полноценно дышать и вынужден ходить с катетером

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Телеведущий Николай Дроздов

Телеведущий Николай Дроздов заявил MK.RU, что испытывает проблемы с дыханием после падения в январе, когда сломал несколько ребер. Он отметил, что все еще ходит с катетером, потому что одно из ребер почти полгода назад пробило ему левое легко, началось обширное воспаление. Дроздов добавил, что сейчас осваивает комплекс упражнений, который ему предложили медики.

Я не могу полноценно дышать. Как говорят врачи, дышать полной грудью у меня не получается, — рассказал он.

29 января Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер. Зоолог неудачно упал на улице, когда возвращался домой после работы в МГУ. Как сообщил тогда его знакомый — художник Константин Мирошник, из-за травмы телеведущего мучили сильные боли.

По словам дочери Дроздова Елены, телеведущий попал в реанимацию из-за того, что одно из сломанных ребер проткнуло ему легкое. Она отметила, что из-за повреждения в плевральную область попали жидкость и воздух, что усугубило ситуацию и сделало ее опасной для здоровья. Женщина добавила, что период восстановления продлится долго.